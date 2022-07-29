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В МИД России изложили свою версию телефонного разговора Блинкена с Лавровым

Пятница, 29 июля 2022, 20:41

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение телефонного разговора своего главы Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении МИД России отмечается, что Блинкен с Лавровым "обсудили текущую ситуацию в Украине", а россиянин снова повторил, что цели и задачи "спецоперации" в Украине будут полностью выполнены.

Лавров в очередной раз повторил российскую мантру о "накачивании Украины американским и натовским оружием", что "продолжает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и преумножая жертвы".

Напомним, что государственный секретарь США перед разговором утверждал, что обсуждения Украины в разговоре с Лавровым не будет.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили подписанное 22 июля в Стамбуле "зерновое соглашение". Лавров, опять же, еще раз повторил тезисы российской пропаганды о том, что санкции Запада усложняют экспорт Россией продовольствия и удобрений.

Еще Блинкен с Лавровым, по версии российской стороны, провели "обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации".

По поводу возможного обмена заключенных граждан России и США "с российской стороны настойчиво предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов", добавили в МИД РФ.

Последний раз государственный секретарь США и министр иностранных дел России вели телефонные переговоры 12 февраля, за две недели до полномасштабного российского наступления на Украину. В Госдепе тогда сообщили, что Блинкен выразил Лаврову опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

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США Россия

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