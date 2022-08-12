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Швейцарский горный перевал впервые за столетия может потерять все свои ледники

Пятница, 12 августа 2022, 11:50

Толстый слой льда, веками покрывавший швейцарский горный перевал, полностью растает в течение нескольких недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

После сухой зимы поразившие Европу волны летней жары были катастрофическими для альпийских ледников, тающих ускоренными темпами.

Перевал между Секс-Руж и Цанфлероном был покрыт льдом по крайней мере с римской эпохи.

Но поскольку оба ледника отступили, между ними начинает проступать обнаженная скала хребта – и она полностью освободится ото льда до окончания лета.

"Через несколько недель перевал будет полностью открытым", - говорится в заявлении горнолыжного курорта Glacier 3000.

Хотя в 2012 году толщина льда составляла около 15 метров, земля под ним "полностью обнажится до конца сентября".

Хребет находится на высоте 2800 метров в горнолыжном регионе Glacier 3000 и фактически обозначает границу между кантонами Во и Вале на западе Швейцарии.

Лыжники могли скользить по вершине от одного ледника к другому. Но теперь между ними возникла полоса скалы, где остался только последний кусок льда.

Гляциолог Мауро Фишер, исследователь из Бернского университета, сказал, что потеря толщины ледников в регионе в этом году будет в среднем втрое больше по сравнению с последними 10 летами.

Напомним, вертолеты швейцарской армии были привлечены для доставки воды для скота, страдающего от высокой температуры этим летом на альпийских лугах страны.

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Швейцария климат

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