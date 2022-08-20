В парламенте Чехии поддержали идею прекращения выдачи виз россиянам странами ЕС

Глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета палаты депутатов чешского парламента Марек Женишек поддержали идею остановки странами ЕС выдачи виз всем гражданам РФ.

Об этом пишет Czech Radio, сообщает "Европейская правда".

"Запросить визу и получить возможность путешествовать в страны Шенгенского договора является привилегией для граждан России, страны, которая занимается военной агрессией и ядерным терроризмом на Запорожской АЭС. Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса "люкс" в Берлине и Париже.

Я также считаю постыдным, что некоторые страны ЕС до сих пор предлагают крупным инвесторам из России получать гражданство или вид на жительство. Это должно прекратиться! Кстати, жилье, в которое они инвестировали в Чехии, необходимо тщательно облагать налогами", – подчеркнул Фишер.

По словам сенатора, ограничение выдачи виз россиянам – вполне закономерный шаг. Фишер считает, что россияне, нуждающиеся в помощи, могут просить у Чехии убежище или международную защиту.

"Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые", – прокомментировал предложение об остановке выдачи виз Марек Женишек.

Свою поддержку предложению высказал еще целый ряд чешских сенаторов и парламентариев.

Глава европейского комитета чешского парламента Ондржей Бенешик выступил за введение в ЕС того же режима выдачи россиянам виз, действующего в Чехии. После вторжения РФ в Украину Чехия полностью остановила выдачу россиянам краткосрочных виз, за ​​исключением гуманитарных.

Как сообщил министр иностранных дел Ян Липовский, Чехия, занимающая в текущем полугодии пост председателя Совета Евросоюза, выступает за прекращение выдачи виз россиянам по странам ЕС.

Этот вопрос обсудят министры стран ЕС 31 августа на встрече в Праге.