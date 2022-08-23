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Только 3% избирателей Орбана винят Россию в войне в Украине

Вторник, 23 августа 2022, 18:48

В Венгрии только 3% провластных избирателей считают Россию ответственной за войну в Украине.

Таковы результаты опроса IDEA Institute, которые приводит портал 24.hu, передает "Европейская правда".

Опрос показал, что 3 процента симпатиков Fidesz-KDNP считают Россию ответственной за войну, и только 2 процента считают, что Россия несет первоочередную ответственность за то, что мир между сторонами не был достигнут даже через полгода.

Украину во взрыве войны обвиняют в четыре раза больше симпатиков Орбана – 12%.

В то же время большинство сторонников оппозиционной коалиции (64%) обвиняют россиян в войне и потому, что мир до сих пор не достигнут (61%).

Избиратели партии Орбана в большинстве своем считают, что Соединенные Штаты несут основную ответственность за войну – таких 49%.

Сторонники разных партий сходятся во мнении, что ЕС стал хуже в результате российско-украинской войны.

Среди избирателей с разными партийными предпочтениями также существует консенсус по поводу опасений, связанных с войной: большинство из них больше всего тревожит рост стоимости жизни и высокие цены на энергоносители.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что пока нет прямых российско-американских переговоров, шансов на прекращение войны в Украине мало.

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Венгрия Орбан Война с РФ

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