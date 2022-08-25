РФ передает Азербайджану контроль над коридором, соединяющим Армению и непризнанный Карабах

Российские военные в среду начали демонтаж блокпостов, установленных вдоль так называемого Лачинского коридора – он соединяет Армению с непризнанной Нагорно-Карабаской республикой, оккупированной территорией Азербайджана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское агентство АРА.

В среду начался демонтаж постов, установленных на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района, контрольно-пропускных пунктов, сооружений, где проживают российские военнослужащие.

В то же время военные РФ, имеющие в регионе официальный статус миротворцев, временно продолжат службу на новом коридоре, проложенном Азербайджаном в соответствии с соглашением с Арменией после шестинедельной войны 2020 года.

Азербайджанские чиновники утверждают, что проезд по этому коридору станет доступен в ближайшую неделю.

В четверг армянское население начало выезжать из города Лачин и сел Забух и Сус, расположенных вдоль Лачинского коридора.

Напомним, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.

По соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от России – повлиять на Ереван и вывести своих "миротворцев". В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.

Подробнее об этом - в статье: Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ.

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