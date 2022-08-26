Турция, Швеция и Финляндия провели первую встречу по вступлению в НАТО

Представители Турции, Финляндии и Швеции договорились продолжить встречи в ближайшие месяцы, чтобы обсудить вопросы безопасности, которые Турция выдвинула в качестве предпосылки для своего разрешения на вступление стран в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Официальные лица трех стран провели свою первую встречу в пятницу в городе Вантаа на юге Финляндии.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что встреча была направлена ​​на установление контактов и определение целей сотрудничества, о которых страны договорились, подписав меморандум о взаимопонимании на Мадридском саммите НАТО в июне.

"Участники обсудили конкретные шаги по имплементации Трехстороннего меморандума и согласились, что механизм продолжит встречаться на уровне экспертов в течение осени", - говорится в заявлении МИД Финляндии после встречи.

В офисе президента Турции заявили, что стороны договорились активизировать сотрудничество и бороться с терроризмом.

"Финляндия и Швеция продемонстрируют полную солидарность и сотрудничество с Турцией в борьбе против всех форм и проявлений терроризма... (и) они подтвердили свое обязательство не оказывать поддержку этим организациям", - говорится в сообщении.

Трехсторонний меморандум был подписан 28 июня 2022 года в присутствии президента Турции, президента Финляндии, премьер-министра Швеции и генерального секретаря НАТО.

В рамках меморандума Финляндия и Швеция, как будущие союзники НАТО, обязались полностью поддерживать Турцию в борьбе со всеми угрозами ее национальной безопасности и дали ряд обязательств, от которых зависит одобрение Турцией их членства в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что якобы получил обещание о выдаче людей, которых Анкара считает "террористами", и стал намекать, что Турция может вновь заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО на этапе ратификации в парламенте, если ее требования не выполнят.