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Украина и Молдова подписали соглашение о либерализации грузоперевозок

Пятница, 26 августа 2022, 22:29

Молдова и Украина подписали соглашение о либерализации грузоперевозок в двустороннем и транзитном формате с 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства инфраструктуры Молдовы.

Положение будет действовать до конца 2023 года с возможным продлением по согласованию сторон.

В протоколе также согласовали обмен разрешениями на перевозку товаров в и из третьих стран, а также временную перевозку людей на 2023 год.

"Также в ходе встречи были рассмотрены предложения украинской стороны относительно упрощения транзита грузов в сложившейся геополитической ситуации, а также аспекты, связанные с движением транспорта в пунктах пропуска через государственную границу", - сообщили в министерстве.

Как известно, 29 июня Молдова и Украина подписали Соглашения с Европейским Союзом о либерализации автомобильных перевозок грузов.

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