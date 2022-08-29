Премьер Швеции объявила о новом пакете помощи Украине на миллиард крон

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское правительство предоставит Украине новый пакет помощи общей суммой в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме.

"Мы не можем позволить России выиграть эту несправедливую и неоправданную войну. Вы защищаете себя и свою страну, но вы также защищаете наши общие европейские ценности и основанный на правилах международный порядок", - сказала Андерссон.

"Для нас честь и обязанность поддержать вас. Поэтому мое правительство предоставит Украине новый пакет помощи в размере одного миллиарда шведских крон, то есть примерно 100 миллионов долларов", - заявила она.

По словам премьера, половина пакета – это военная поддержка Украины, которая предусматривает оружие, о котором просило украинское правительство и дополнит взносы других стран.

"Вторая часть направлена ​​на поддержку украинской экономики, устойчивости и восстановления", - добавила она.

Также, по словам Андерссон, шведская сторона уже задействована в строительстве временных приютов для людей, лишившихся жилья.

Кроме того, Швеция будет способствовать вывозу украинского зерна.

Напомним, что Магдалена Андерссон во вторник во время Второго саммита Крымской платформы анонсировала подготовку "дополнительного комплексного пакета" помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России.