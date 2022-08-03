Вучич заявил, что Косово хочет реализовать свои интересы на фоне "истерии вокруг Украины"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что два дня назад ситуация в регионе была "в шаге от катастрофы" и обвинил Косово в попытках реализовать свои интересы на фоне "истерии вокруг войны в Украине".

Об этом он сказал в эфире РТС, пишет "Европейская правда".

Вучич заявил, что в воскресенье-понедельник ситуация в Косово и Метохии была "в шаге от катастрофы" и ее едва удалось избежать.

"Корень проблемы в том, что некоторые в регионе считают, что сейчас, на фоне всеобщей истерии вокруг войны в Украине, можно реализовать свои интересы", - сказал президент Сербии.

Он сообщил также, что в среду должен говорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и уже с десяток раз за дни обострения говорил со спецпредставителем ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирославом Лайчаком.

Кроме того, президент Сербии подтвердил, что поедет 18 августа в Брюссель на встречу с представителями Косово, хотя ничего не ожидает от этих переговоров.

Вучич также прокомментировал предположение о том, что Сербия может применить силу против Косово, где находится контингент НАТО, заявив, что это совершенно нереальный сценарий.

Напомним, в воскресенье косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать их пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

Подробнее об этом - в статье Шантаж баррикадами: начнется ли война между Косовом и Сербией и как следует действовать Киеву.