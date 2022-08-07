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Немцев предупредили о необходимости еще больше экономить энергию

Воскресенье, 7 августа 2022, 11:55

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил: чтобы предотвратить дефицит газа зимой, частные домохозяйства должны массово экономить.

Об этом он сказал изданию Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

По словам Мюллера, сокращение поставок газа из России лишь до 20% от согласованного объема означает, что предотвратить дефицит газа можно лишь при двух оптимистичных сценариях.

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"При этих сценариях потребители должны сэкономить не менее 20% - гораздо больше, чем раньше", - сказал Мюллер.

"При всех других сценариях уже существует риск нехватки газа в декабре - или мы будем иметь низкие уровни хранения в конце будущего отопительного периода", - добавил он.

Кроме экономии, транспортировку газа в соседние страны также нужно будет сократить на 20%, а также потребуется получать 10-15 гигаватт-часов газа из других стран.

"Если мы не сэкономим многое и не получим дополнительный газ, у нас будут проблемы", - сказал Мюллер.

В случае дефицита газа частные домохозяйства не защищены от ограничений поставок, добавил он. Возможно введение правил, которые позволят отапливать только отдельные помещения.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продление срока службы последних атомных электростанций в Германии может "иметь смысл", поскольку сокращение потоков газа из России повышает перспективу энергетического кризиса зимой.

Между тем, заполнение газовых хранилищ в Германии приближается к желаемому показателю.

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