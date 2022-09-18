МИД Азербайджана выразил "глубокое сожаление" из-за заявлений Пелоси в Ереване

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило "глубокое сожаление" из-за заявлений спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

МИД заявил, что ее заявления искажают ситуацию в регионе, а обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана, неприемлемы.

Министерство заявило, что бои в ночь с 12 на 13 сентября на границе двух соседних стран "были широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана", и эту провокацию удалось предотвратить Вооруженным силам Азербайджана.

"Вообще Нэнси Пелоси известна как проармянский политик, и наличие проарменски настроенных членов Конгресса в составе ее делегации в Армению — яркое подтверждение этому. Учитывая приближение периода промежуточных выборов в Конгресс США, создается впечатление, что Нэнси Пелоси использует этот визит для своего внутриполитического для получения поддержки армянских лоббистских кругов в США", - заявил МИД Азербайджана

"С сожалением подчеркиваем, что Нэнси Пелоси, говорящая о справедливости, не продемонстрировала ни одной позиции относительно политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана в течение почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных серьезных преступлений, за которые несет ответственность Армения. То, что Нэнси Пелоси сказала во время своего визита в Армению, следует расценивать как заявление на основе армянской пропаганды", – добавили в министерстве.

Во время визита в Ереван Нэнси Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении.

Она отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

Говоря о членстве Армении в ОДКБ и недавней критике в адрес этой организации со стороны Армении, Пелоси сказала, что решение о выходе из этой организации должна принимать Армения.

В день визита Пелоси несколько сотен демонстрантов собрались на протест с требованием выхода Армении из ОДКБ.

Подробнее о том, какими событиями сказалось последнее обострение, читайте в статье: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.