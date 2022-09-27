Чехия вводит пограничный контроль со Словакией для предотвращения нелегальной миграции

Правительство Чехии ввело временный контроль на своих границах со Словакией, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Чешскую границу пересекает все большее количество нелегальных мигрантов, большинство из которых - сирийцы, прибывающие в ЕС из Турции.

"Мы переживаем беспрецедентную ситуацию с точки зрения нелегальной миграции. С начала 2022 года полиция задержала всего 11 000 нелегальных мигрантов на территории Чехии", - сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Наряду с нелегальной миграцией существует организованная преступность, например, контрабанда, которая также в последнее время выросла.

Для решения этой проблемы МВД хочет предложить более суровое наказание для тех, кто активно занимается контрабандой.

"Мы исчерпали все стандартные варианты", - сказал Ракушан, объясняя, почему страна решила ввести пограничный контроль со Словакией, своим ближайшим союзником.

Большинство мигрантов попадают на территорию Чехии только для того, чтобы добраться до соседней Германии. "Эта ситуация вызвала нервозность даже на немецкой стороне границы", - пояснил Ракушан.

С четверга (29 сентября) чешская полиция начинает десятидневный пограничный контроль в соответствии с Шенгенским кодексом. В течение этого периода будут рассмотрены дальнейшие меры, включая продолжение контроля в случае необходимости.

Правительство Чехии проинформировало об этом соседние страны и еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илву Йоханссон.

Правительство также хочет обсудить этот вопрос со своими партнерами по Вышеградской четверке - Словакией, Польшей, Венгрией, а также с Австрией, сообщил министр внутренних дел. По информации министра, Австрия также сталкивается с наплывом нелегальной миграции.

"Мы, как страна, председательствующая в Совете ЕС, призываем Европейскую комиссию провести переговоры со всеми соответствующими партнерами, в том числе с теми, которые не являются членами ЕС", - добавил Ракушан, отметив, что его цель - держать миграцию под контролем.