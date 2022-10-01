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Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами

Суббота, 1 октября 2022, 15:18

30 сентября Испания отправила военный медицинско-транспортный самолет своих воздушных сил с медикаментами для Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, пишет "Европейская правда".

Самолет C-295 в пятницу вылетел из Испании в направлении Польши. Там он заберет восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию.

Также самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты других сфер помощи.

Самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых комплектов и респираторов. В Польше имущество будет передано представителям Украины по ее запросу и послужит для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.

В начале сентября Испания отправила самолет с боеприпасами для крупнокалиберной полевой артиллерии для Украины.

Ранее сообщалось, что Испания направила Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.

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Испания Война с РФ

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