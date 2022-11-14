Премьер Британии: Россия - это государство-изгой

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите "Группы двадцати", назвал Россию "государством-изгоем" и пообещал недвусмысленно осудить ее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

В разговоре с журналистами во время путешествия в Индонезию Сунак сказал: "Показательно, что Путина там (на саммите) нет. Россия становится государством-изгоем, и его там не будет, чтобы взять ответственность за то, что он делает".

Британский премьер повторил, что планирует придерживаться жесткого подхода в отношении России, которую на саммите G20 представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Я собираюсь воспользоваться возможностью, чтобы однозначно осудить российское государство и Путина за их отвратительную и незаконную войну. Я сделаю это в зале, я сделаю это, если увижу его (Лаврова) где-нибудь, и это будет правильно", - подчеркнул Сунак.

Он заверил, что Лондон не собирается склонять Киев к переговорам с Москвой, в которых, по его мнению, она не заинтересована.

"Немного несправедливо говорить украинцам: "Смотрите, вы должны вести переговоры", когда ваша страна и ваша гражданская инфраструктура непрерывно бомбардируется, как это происходит сейчас. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы продолжать помогать украинцам защищать себя и ставить себя в как можно более сильную позицию, а они уже сами выберут, как достичь урегулирования путем переговоров", - отметил премьер Британии.

По данным СМИ, Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и будут призывать союзников присоединиться к ним.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.