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НАТО согласовывает с Польшей свою реакцию на падение, вероятно, российских ракет

Вторник, 15 ноября 2022, 22:45

Североатлантический Альянс сейчас изучает сообщения о якобы падении двух российских ракет на территории Польши и согласовывает с ней свою позицию.

Об этом говорится в распространенном в западных СМИ комментарии представителя НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Мы изучаем сообщения, связанные со взрывом в Польше, и тесно координируемся с нашим союзником Польшей", - говорится в комментарии.

Ранее в НАТО не раз подчеркивали, что будут защищать "каждый дюйм" своей территории в случае нападения на государство-члена.

Механизм реагирования Альянса на угрозу изложен в статьях 4 и 5 Североатлантического договора. Статья 4 гласит, что стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".

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В случае, если на одно из государств-членов НАТО было совершено вооруженное нападение, используется статья 5 о коллективной самообороне, которая предусматривает принятие каждым членом "таких действий, которые он сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы".

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

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