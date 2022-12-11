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Коррупция в Европарламенте: в Бельгии взяли под стражу вице-президента Кайли и еще трех человек - СМИ

Воскресенье, 11 декабря 2022, 15:36

Суд в Бельгии в воскресенье постановил взять под стражу четырех человек, в том числе вице-президента Европейского парламента Еву Кайли, по делу о незаконном лоббизме со стороны Катара.

Об этом агентству AFP и бельгийскому изданию Le Soir сообщили приближенные к суду источники, пишет "Европейская правда".

Во время суда следственный судья Брюсселя предъявил четырем фигурантам, в том числе Кайли, обвинения в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции", после чего их взяли под стражу.

Источник СМИ сообщил, что вице-президент Европарламента не смогла воспользоваться депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана "с поличным". Речь идет об обнаруженных во время обыска в ее доме "мешках с деньгами".

Кроме Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу взяли бывшего евродепутата от социалистов Пьера-Антонио Панцери, брюссельского лоббиста и еще одного неназванного фигуранта. При этом двух человек, которых ранее задержали бельгийские правоохранители, отпустили на свободу, среди них - руководитель профсоюза.

Мандат вицепрезидента Европарламента, фигурирующего в коррупционном расследовании, приостановили

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. Утверждается, что она фигурирует в деле о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

В пятницу вечером Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте.

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