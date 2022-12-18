В ЕС снова обсудят лимит цен на газ, первоначальное предложение снизили на треть - СМИ

Страны-члены Европейского союза в понедельник обсудят предельную цену на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения, пытаясь выйти из тупика и согласовать предложение.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Председательствующая в ЕС Чехия предложила снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в ноябре.

Последний пересмотр, доведенный до сведения стран-членов в субботу, произошел всего через несколько дней после того, как лидеры блока поддержали быстрое соглашение по мерам вмешательства в рынок.

План будет обсуждаться министрами энергетики на их встрече 19 декабря. Предложение о вмешательстве в рынок, выдвинутое группой стран-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств.

В последние недели Германия выступала за осторожный подход, а Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с ограничением цены ниже 200 евро.

Согласно последнему пересмотру, так называемый механизм коррекции газового рынка будет срабатывать, когда стоимость контрактов на месяц вперед и год вперед на нидерландском хабе превысит 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Также предусмотрено, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на СПГ превышал 35 евро.

Кроме того, новый проект позволяет Европейской комиссии прекратить вмешательство в рынок, если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Еврокомиссия также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Перед тем в начале декабря страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

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