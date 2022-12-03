G7 вслед за ЕС установила предельную цену на российскую нефть

После достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Ограничение цены является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для обеспечения надежных поставок нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий российской войны", - говорится в заявлении.

На следующей неделе Коалиция по ограничению цен на нефть запретит широкий спектр услуг, включая морское страхование и торговое финансирование, связанных с морской транспортировкой сырой российской нефти, если покупатели не будут покупать ее по цене ниже 60 долларов за баррель.

Импортеры, которые будут покупать российскую нефть по цене не выше верхнего предела, будут иметь доступ к ряду услуг стран коалиции, жизненно важных для торговли нефтью.

С 5 февраля 2023 года этот запрет на услуги распространится на морскую транспортировку нефтепродуктов российского происхождения, если эти продукты не будут продаваться по цене или ниже предельной цены, которая будет объявлена до 5 февраля 2023 года.

Политика ограничения цен направлена на поддержку поставок российской нефти на мировой рынок при одновременном уменьшении доходов, которые Российская Федерация получает от продажи нефти, особенно в свете повышенных цен, вызванных войной.

Для достижения этой цели ЕС и другие страны, входящие в Коалицию по ограничению цен, разработали верхний предел цены для поддержания потока российской нефти по сниженным ценам.

Напомним, дипломаты Европейского Союза в пятницу окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, на уровне 60 долларов за баррель.

Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели. Польша и сначала страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.

Кроме того, с 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на подавляющее большинство импорта российской нефти, поэтому предельная цена будет применяться к покупателям за пределами региона.