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Молдова договорилась с Румынией об электроэнергии на январь

Четверг, 29 декабря 2022, 08:36

Молдавское предприятие Energocom подписало новый контракт на поставку электроэнергии в январе с румынской SN Nuclearelectrica SA.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Соглашение предусматривает покупку электроэнергии за 91 евро МВт-ч, как и в предыдущих. 

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Из Румынии будет поступать по 10 МВт-ч в ночное время и 30 МВт-ч - днем. 

В итоге, около 60% необходимых поставок в январе будет предоставлять МГРЭС, расположенная в Приднестровье, около 30% электроэнергии будут производить ТЭЦ и "зеленые" электростанции, и около 10% будут закупать из Румынии. 

Как сообщалось, 28 декабря Energocom подписал контракт с приднестровской МГРЭС, по той же цене, что в декабрьском соглашении. 

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Молдова Румыния

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