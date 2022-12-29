Молдова договорилась с Румынией об электроэнергии на январь

Молдавское предприятие Energocom подписало новый контракт на поставку электроэнергии в январе с румынской SN Nuclearelectrica SA.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Соглашение предусматривает покупку электроэнергии за 91 евро МВт-ч, как и в предыдущих.

Из Румынии будет поступать по 10 МВт-ч в ночное время и 30 МВт-ч - днем.

В итоге, около 60% необходимых поставок в январе будет предоставлять МГРЭС, расположенная в Приднестровье, около 30% электроэнергии будут производить ТЭЦ и "зеленые" электростанции, и около 10% будут закупать из Румынии.

Как сообщалось, 28 декабря Energocom подписал контракт с приднестровской МГРЭС, по той же цене, что в декабрьском соглашении.