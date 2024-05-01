Турция присоединится к иску в Суде ООН, где Израиль обвиняют в геноциде палестинцев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 1 мая объявил о присоединении Анкары к иску Южно-Африканской Республики в Международный суд ООН, где Израиль обвиняют в геноциде палестинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Фидан заявил, что турецкое правительство представило президенту Реджепу Тайипу Эрдогану результат оценки иска в Суде ООН, осуществленный в рамках проекта в отношении Палестинского государства.

"Как Турция, мы решили присоединиться к иску, поданному Южной Африкой против Израиля в Международный суд ООН. Этим шагом мы надеемся, что процесс в Международном суде ООН будет продвигаться в правильном направлении", – объявил глава турецкого МИД.

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Он добавил, что Анкара также будет работать "со всеми дружественными и союзными странами", чтобы выяснить, какие еще шаги можно сделать для содействия этому иску и какие стороны еще готовы к нему присоединиться.

Напомним, в декабре 2023 года Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.

В то же время в другом иске в Суде ООН судьи отказали Никарагуа в удовлетворении временных мер в отношении Германии и запретить ей оказывать военную и иную поддержку Израилю.