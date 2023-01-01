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Северная Македония начала председательство в ОБСЕ во второй год войны в Украине

Воскресенье, 1 января 2023, 08:39

С 1 января годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по ротационному принципу занимает Северная Македония.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главой ОБСЕ по должности (Chairperson-in-Office) становится министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. В сентябре, представляя приоритеты работы Организации, он подчеркивал необходимость восстановить взаимное доверие и продемонстрировать политическую волю к восстановлению диалога по широкомасштабным проблемам безопасности.

Отдельное внимание Скопье сосредоточит на полномасштабной войне России против Украины. "Эта война подрывает основы ОБСЕ. Она противоречит принципам, которые мы согласовали и которыми мы дорожим. Она далека от наших вех и руководящих принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками", - комментировал глава МИД Северной Македонии.

В военно-политическом измерении безопасности высоким приоритетом ОБСЕ будет оставаться предотвращение конфликтов и их урегулирование.

В экономико-экологическом измерении безопасности председательство Северной Македонии сосредоточится на дальнейшем повышении уровня осведомленности о связи между изменением климата и безопасностью, а также энергетической и продовольственной безопасности.

Наконец, еще одним приоритетом для северомакедонского председательства в ОБСЕ будут вопросы, связанные с правами человека.

В 2022 году в ОБСЕ председательствовала Польша.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины.

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ОБСЕ Северная Македония

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