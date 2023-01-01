Полиция Берлина заявляет о невиданной до сих пор волне насилия, направленной против пожарных бригад, у которых было очень много работы этой новогодней ночью.

Об этом пишет издание Berliner Zeeitung.

Издание сообщает о нескольких случаях, когда пожарные машины, приезжавшие на вызовы, встречали на своем пути забаррикадированные улицы или толпы людей с закрытыми лицами, которые атаковали пожарные авто.

Полиции приходилось вмешиваться для защиты пожарных бригад. По итогам ночи, 18 офицеров пожарной охраны и полиции были госпитализированы.

Как сообщалось, немцы встретили новый год с салютами после двухлетнего перерыва, из-за чего в разных регионах страны в новогоднюю ночь было беспрецедентное количество пожаров.

В одном из случаев 31-летнего мужчину, задержанного после того, как он напал на пожарную бригаду, решили госпитализировать. Однако он впоследствии напал также на медиков, разбил стекло в автомобиле скорой помощи, после чего был второй раз задержан. Этот берлинец находился под воздействием наркотиков, убеждена полиция.

"Уровень насилия и разрушений выходит за рамки и глубоко шокирует. Это вредит нашему городу, наводит страх и ужас и не имеет ничего общего с празднованием Нового года", - прокомментировала события ночи мэр Берлина Франциска Гиффай. Берлин будет инициировать изменение правил празднования Нового года.

С подобными проблемами столкнулась не только Германия. В Нидерландах во время новогодней ночи задержали десятки людей, есть пострадавшие из-за фейерверков, в Германии известно о двух летальных случаях, в Польше также есть раненые и погибшие.