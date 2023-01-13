Экс-командующий НАТО призвал предоставить Украине истребители МиГ-29 и F-16

Бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире ZDF.

"Я считаю, что Украине нужны боевые самолеты", - сказал Ставридис.

В частности, он выступает за предоставление Киеву польских истребителей МиГ-29 и американских F-16.

По словам Ставридиса, МиГ-29 можно поставить напрямую, и украинцы знают, как ими управлять. Что касается второго типа самолетов, то эта схема займет больше времени, но украинские пилоты достаточно быстро могли бы научиться управлять F-16: "Это относительно простой самолет, который легко освоить".

Адмирал США также назвал поставки западных танков в Украину "критически важным". Этот вид вооружения украинских войск является важным для наземного боя, независимо от того, из какой страны НАТО прибыли танки.

Тем не менее, по его словам, российские нападающие более успешны "в небе", чем на земле. Именно поэтому Украина должна и в дальнейшем получать поддержку в защите своего воздушного пространства.

"Это означает, например, батареи Patriot, которые поставляются Соединенными Штатами, а затем, возможно, и Германией", - сказал Ставридис.

Вместе с тем, бывший командующий разделяет оценку начальника Генерального штаба США Марка Милли относительно хода войны. "Вопрос Крыма, в частности, будет очень сложным", - сказал Ставридис.

Напомним, министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за возражений Германии.