Скандал в Хорватии: яхта подсанкционного российского олигарха беспрепятственно покинула страну

Роскошная яхта Irina VU компании семьи российского олигарха Алишера Усманова и его жены Ирины, которая была в списке "замороженных" активов из-за санкций ЕС, США и Великобритании, беспрепятственно покинула сухой причал марины Бетина на хорватском острове Муртер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Балканский обозреватель.

Инцидент произошел три месяца назад, но компетентные органы Хорватии узнали о "краже" лишь несколько дней назад.

35-ти метровая яхта Irina VU, стоимостью около 5 млн евро, зарегистрирована в 2012 году в Сплите. По данным из открытых источников, яхта отплыла из порта Бетина 6 октября 2022 года вскоре после 10 часов утра, а через три дня, 9 октября, около полудня она прибыла в турецкий порт Дидим, где встала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

На днях к Бетине заплыла почти идентичная яхта, которая, по словам анонимного источника, приближенного к власти, должна была делать вид перед общественностью и официальными структурами, что Irina VU все еще находится в хорватском порту. Впрочем, официально чиновники говорят, что речь идет о совпадении.

Сейчас хорватские службы безопасности вместе с международными структурами уже начали расследование скандального случая

По информации СМИ, инцидент произошел из-за того, что хорватская пограничная полиция не имела никакой официальной информации о том, что яхте Усмановых запрещено пересечение границы.

Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Ален Госпочич рассказал, что как только яхта попала под санкции, ее опечатали, владельцам сообщили, что они не могут распоряжаться своим имуществом, а капитан порта запретил любой доступ к ней. Отвечая на вопрос, как тогда возможно, что кто-то свободно зашел в порт и похитил 35-метровую яхту стоимостью пять миллионов евро, которая находится под санкциями, госсекретарь морского ведомства заметил, что они не могут иметь охрану в портах и что Бетина - марина открытого типа, куда каждый может прийти без проблем.

"В порту Бетина все открыто для всех. Мы с вами можем прийти туда, прогуляться по набережной и запрыгнуть на любую яхту, которая там пришвартована. Министерство сообщило порту, что яхта заблокирована, капитан порта выдал указание властям, что доступ к яхте запрещен никоим образом, а министерство не нанимает службы безопасности для круглосуточной охраны чужого имущества, и не планирует это сделать, поскольку такая система является нежизнеспособной", - говорит Госпочич.

Он отметил, что его министерство применило санкции, и все другие органы, включая МВД, должны были знать об этом.

На вопрос журналистов, как так случилось, что кто-то украл яхту, а об этом узнал только через три месяца, чиновник ответил, что проверять, похитил ли кто-то замороженное имущество, не входит в их обязанности.

"В порту стоят сотни судов, и капитан порта не может проверить, какое судно причалило, а какое нет. Но сейчас идет детальное расследование, в ходе которого все будет установлено", - подчеркнул Госпочич.

Кроме яхты Irina VU, в Хорватии нашли и другое имущество членов семьи Усмановых - летний дом с земельным участком на Пелешаце, которые принадлежат сестре Алишера Усманова, и недвижимость его жены Ирины в Оребиче.

Ранее сообщалось, что роскошная яхта, принадлежащая российскому олигарху, конфискованная в соответствии с санкциями ЕС, исчезла из порта на итальянском острове Сардиния этим летом.