Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут продлить - СМИ

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу могут продлить срок полномочий в сентябре на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание отмечается, что условно есть трех уровня вариантов развития событий, которые ранжируются по интенсивности разговоров.

Продление срока полномочий Столтенберга - самый упоминаемый вариант.

Второй уровень включает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

В третью группу менее часто упоминаемых имен входят премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии.

Поскольку до сих пор все генеральные секретари НАТО были мужчинами, в рядах НАТО существует давление с целью назначения женщины.

"Пора назначить генерального секретаря-женщину. Если мужчины будут пытаться занимать свои посты вечно, у справедливого представительства женщин никогда не будет шансов", - сказал высокопоставленный дипломат НАТО

Некоторые союзники настаивают на большем региональном разнообразии. Столтенберг, занимающий эту должность с 2014 года, - бывший премьер-министр Норвегии. Его предшественники были датчанин, нидерландец и британец.

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря был быстро продлен в марте прошлого года после вторжения России в Украину. Сейчас многие чиновники считают, что еще одно продление для Столтенберга, пусть даже на короткий срок, является серьезной возможностью.

Несмотря на то, что некоторые делегации предпочитают видеть в ближайшее время новое лицо, Столтенберг по-прежнему воспринимается как редкий высокопоставленный чиновник, который может сохранять хладнокровие - и придерживаться сценария - даже в самых серьезных кризисах.

Но в случае решения о продлении, дальнейший выбор уже нового генсека может совпасть по времени с конкурсом на замещение высших должностей в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США, чего некоторые союзники предпочли бы избежать.

Ранее СМИ сообщали, что Столтенберг может стать новым председателем Международного валютного фонда в 2023 году.