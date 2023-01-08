В Латвии думают изменить закон о репатриации из-за повышенного интереса граждан России

Министерство внутренних дел Латвии инициирует изменения в закон о репатриации с целью сузить возможности для граждан России использовать его как механизм переезда в Латвию.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

На рассмотрение правительства подали соответствующий пояснительный отчет, в котором, в частности, демонстрируют постоянное повышение интереса граждан России к переезду в Латвию.

Закон о репатриации от 1995 года имел целью создать возможность для людей родом из этого региона возможность вернуться на родину. Если в первое время пропорция заинтересованных была примерно одинаковой для этнических латышей и литовцев и на Западе, и из других стран, то в 2010 году 85% заявок подавались гражданами России, Беларуси и Украины. На 2022 год доля российских заявок среди всех подаваемых составила 81%. В течение года получили 430 запросов от граждан России, из них статус репатрианта или члена семьи репатрианта предоставили 220.

В ведомстве обратили внимание, что нередко заявители, несмотря на наличие определенной исторической связи с Латвией, никаким другим способом не связаны со страной - не имеют в Латвии родственников, с которыми регулярно поддерживают связь, и ни разу не приезжали туда, хотя путешествовали в другие европейские страны, и не похоже, что они действительно заинтересованы жить именно в Латвии.

В докладе МВД пишут, что после объявления в России "частичной" мобилизации вопросы о процедуре репатриации начали поступать от людей, которые заинтересованы иметь вид на жительство в Латвии на случай, если им будет угрожать повестка.

Ведомство также пишет о росте количества случаев подделки документов, которые подаются вместе с заявкой - не только в течение 2022 года, а в последние годы в целом. По этой причине отменили или приостановили около 200 удостоверений. При этом, проверки осложнены тем, что точность информации нужно подтверждать в стране, которая выдала документ - то есть России, и ответы на эти запросы иногда просто не приходят.

В МВД Латвии видят риском то, что после получения статуса репатрианта в будущем эти люди смогут подаваться и на гражданство Латвии, и в этом случае также есть угроза представления поддельных документов, правдивость которых будет сложно проверить.

Ведомство подводит итоги выводом, что в нынешней ситуации закон уже не используется по своему основному назначению - способствовать возвращению людей, которые когда-то уехали из страны из-за угрозы репрессий или ассимиляции или войны, и что его действие нужно остановить - пока его не пересмотрят, чтобы учесть все риски.

Предложение рассмотрят на заседании правительства во вторник 10 января.

Ранее сообщалось, что в Латвии вдвое увеличилось количество россиян, желающих получить гражданство.