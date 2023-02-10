Финляндия обсудит ратификацию членства в НАТО: возможно вступление раньше Швеции

Парламентские фракции Финляндии 10 февраля обсудят, когда следует ратифицировать основополагающие договоры НАТО, что может привести страну к членству в Альянсе раньше, чем соседнюю Швецию.

Об этом пишет издание Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Обе скандинавские страны подали заявки на членство в НАТО вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году. Большинство стран-членов НАТО уже ратифицировали эти заявки, кроме Венгрии и Турции.

На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Турции по Финляндии положительная, "но она не является положительной по Швеции".

Различные взгляды Турции на членство Финляндии и Швеции оказывают давление на финских лидеров, заставляя их двигаться вперед самостоятельно. Большинство финнов (53%), опрошенных 2 февраля для ежедневной газеты Ilta-Sanomat, заявили, что не хотят, чтобы Финляндия ждала Швецию. Только 28% сказали, что страны должны идти в НАТО вместе.

В пятницу парламентские группы Финляндии будут решать, должен ли парламент ратифицировать основополагающие договоры НАТО до того, как он уйдет на каникулы 3 марта, перед парламентскими выборами 2 апреля.

Если парламент проголосует за ратификацию договоров, президент должен подать заявку на вступление в течение трех месяцев, как только все члены НАТО также ратифицируют заявку Финляндии. Это фактически может привести к получению членства в НАТО Финляндии раньше, чем Швеции.

Для этого Турция и Венгрия должны ратифицировать членство Финляндии, а НАТО - официально пригласить Финляндию к членству в Альянсе.

Официально Финляндия неоднократно подтверждала, что хочет вступить в НАТО вместе со Швецией.

Швеция является ближайшим оборонным союзником Финляндии. В случае конфликта с Россией, с которой Финляндия имеет 1300-километровую границу, НАТО понадобится шведская территория, чтобы помочь Финляндии защититься, например, с точки зрения логистики.