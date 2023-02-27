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Боррель: "мирный план" Китая по Украине не отличает агрессора от жертвы

Понедельник, 27 февраля 2023, 08:48

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что предложения Китая о прекращении российской войны в Украине не является "мирным планом" и ставят на один уровень агрессора и жертву.

Об этом он написал в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий, сообщает "Европейская правда".

"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. Он не является мирным планом и в основном повторяет известные китайские позиции, некоторые из которых мы разделяем, а некоторые - нет. Конечно, мы будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевой проблемой является то, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", - написал Боррель.

Он добавил, что достичь мира необходимо, опираясь на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН и мирный план президента Владимира Зеленского.

"Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США разрывают плоскость того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах. Но в то же время, подавляющее большинство стран все еще надеется на то, что ООН найдет решение", - написал Боррель.

Напомним, президент США Джо Байден отверг предложенные Китаем предложения по завершению войны в Украине, предположив, что его реализация пойдет только на пользу России.

Больше читайте здесь: Китайская игра в мир: что означают для Украины решения в годовщину большой войны

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Китай Война с РФ Боррель

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