Запрет завозить нефтепродукты в ЕС из России вступил в силу

Запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ, в частности бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута, вступил в силу в воскресенье, 5 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Основанием для ограничений стали санкции, утвержденные 27 странами-членами в июне прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины.

Евросоюз согласовал эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России еще 3 июня 2022 года. Начало действия положения откладывалось. В итоге эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза начало действовать 5 декабря 2022 года.

Исключение было сделано для Болгарии, а также под санкции не попали поставки по трубопроводу "Дружба". Ограничения пока что действуют до 1 июля.

В конце ноября 2022 года страны ЕС окончательно одобрили запрет на морские поставки нефтепродуктов из РФ с 5 февраля 2022 года. Исключение сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут и в дальнейшем закупать газойль. Прага также может пока что покупать российское дизтопливо.

Предусмотрен переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и загружены до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года.

С 5 февраля также вступил в силу механизм определения предельных цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Был установлен порог, при котором или ниже которого поставщики нефтепродуктов из России освобождены от запрета на их транспортировку в третьи страны морским путем, а также на "техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь".

Предельная цена на уровне 45 долларов за баррель установлена на нефтепродукты, торгуемые со скидкой к сырой нефти. К этой категории относится, к примеру, мазут. Вторая предельная цена - на уровне 100 долларов за баррель - касается нефтепродуктов высокой переработки, торгуемых с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.

На международных биржах баррель дизельного топлива с поставкой в Европу до запрета торговался примерно в районе 100-120 евро.