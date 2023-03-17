Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"

Поддавшись критике со стороны ЕС, Албания заявила в четверг, что временно отказывается от планов по так называемой схеме "наличные в обмен на паспорта".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Так называемая схема "золотых паспортов", которую правительство Албании продвигало в течение последних лет, временно приостановлена, заявил премьер-министр Эди Рама, выступая в Тиране вместе с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи.

"Мы четко дали понять, что приостанавливаем процесс до тех пор, пока позиция не будет выяснена на европейском уровне", - сказал Рама.

"Есть дело в европейском суде, но мы не будем выносить его на рассмотрение (...), не дождавшись окончания его рассмотрения", - сказал Рама.

"Если суд примет решение против золотых паспортов, этот вопрос будет закрыт. Если он примет решение в пользу, каждая страна сделает свой собственный выбор", - добавил он.

Споры возникли после того, как в 2019 году издание Exit обнародовало информацию о том, что правительство Рамы планировало предложить схему "албанский паспорт в обмен на инвестиции".

В 2022 году были внесены изменения в закон о государственно-частном партнерстве, которые включали программы предоставления гражданства, что позволило бы частным фирмам продвигать эту схему среди иностранцев.

Рама защитил эту схему, заявив, что она имеет "огромный потенциал" и может принести значительные экономические выгоды.

ЕС раскритиковал план Албании по продаже паспортов и призвал правительство отказаться от этой схемы или поставить под угрозу свободное передвижение албанских граждан в ЕС. Европейская комиссия повторила свой призыв остановить эту схему в своем ежегодном отчете о расширении ЕС в октябре.

Подобные схемы предоставления гражданства в Северной Македонии и Черногории также подверглись критике со стороны ЕС.

Мальта, Кипр и Болгария предлагали похожие схемы, которые предусматривают получение гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость, бизнес или государственные фонды.

София и Никосия приостановили свои схемы, тогда как Валетта продолжает предлагать паспорта, но из-за этого ей грозит судебный процесс, инициированный Еврокомиссией.

В феврале стало известно, что Португалия прекратит свою программу "золотых виз", которая ускоряла получение видов на жительство для крупных инвесторов из-за пределов ЕС и принесла миллиарды евро инвестиций, в рамках борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости.