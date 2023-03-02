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Россия приостановила "дипломатический безвиз" для Венгрии

Четверг, 2 марта 2023, 19:36

Правительство России в среду приостановило действие межправительственного соглашения с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам, ссылаясь на нарушение Будапештом положений этого документа.

Как сообщает "Европейская правда", такое распоряжение было опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, действие соглашения прекращается "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия".

Соглашение между Россией и Венгрией было подписано в 2001 году и предусматривало, что граждане обеих стран, имеющие дипломатические или служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней.

Соглашение действует бессрочно, пока одна из сторон не решит прекратить его действие. Кроме того, предусмотрено, что каждая из сторон может частично или полностью приостановить его действие "в интересах обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка или по санитарно-гигиеническим причинам".

Отметим, что Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались выполнять решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, из-за чего процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

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Венгрия Россия

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