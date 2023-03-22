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В порту Финляндии задержали груз удобрений подсанкционного российского олигарха

Среда, 22 марта 2023, 19:10

В финском порту Котка было задержано российское грузовое судно Smew, которое должно было перевезти удобрения компании подсанкционного российского олигарха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

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Как отмечает финский вещатель, сухогруз должен был загрузить удобрения, произведенные компанией, принадлежащей российскому олигарху из санкционного списка ЕС. О каком именно олигархе идет речь, официально не сообщается.

По неподтвержденной информации, объем груза удобрений, остановленного в Котке, составляет 20 тысяч тонн, а его стоимость на мировом рынке по текущим ценам может составлять около 10-12 миллионов евро.

"В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что на борту было удобрение, которое, вероятно, принадлежало лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они обнаружены", - пояснила Yle руководитель группы по вопросам санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Сейчас Smew находится за пределами порта и ожидает подтверждения того, может ли временно арестованный груз получить разрешение на вывоз из страны. Министерство иностранных дел Финляндии, которое расследует это дело, было проинформировано о грузе удобрений на прошлой неделе.

По словам Сариваара, вполне вероятно, что груз продолжит свой путь после растаможки. Она сказала, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и ему необходимо обеспечить производство продуктов питания.

Напомним, по последним данным, общая стоимость замороженных в Финляндии российских активов в результате санкций за войну Кремля против Украины достигла 187 миллионов евро.

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Финляндия санкции Россия

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