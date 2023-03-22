В порту Финляндии задержали груз удобрений подсанкционного российского олигарха

В финском порту Котка было задержано российское грузовое судно Smew, которое должно было перевезти удобрения компании подсанкционного российского олигарха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отмечает финский вещатель, сухогруз должен был загрузить удобрения, произведенные компанией, принадлежащей российскому олигарху из санкционного списка ЕС. О каком именно олигархе идет речь, официально не сообщается.

По неподтвержденной информации, объем груза удобрений, остановленного в Котке, составляет 20 тысяч тонн, а его стоимость на мировом рынке по текущим ценам может составлять около 10-12 миллионов евро.

"В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что на борту было удобрение, которое, вероятно, принадлежало лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они обнаружены", - пояснила Yle руководитель группы по вопросам санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Сейчас Smew находится за пределами порта и ожидает подтверждения того, может ли временно арестованный груз получить разрешение на вывоз из страны. Министерство иностранных дел Финляндии, которое расследует это дело, было проинформировано о грузе удобрений на прошлой неделе.

По словам Сариваара, вполне вероятно, что груз продолжит свой путь после растаможки. Она сказала, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и ему необходимо обеспечить производство продуктов питания.

Напомним, по последним данным, общая стоимость замороженных в Финляндии российских активов в результате санкций за войну Кремля против Украины достигла 187 миллионов евро.