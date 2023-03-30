Суд ООН частично удовлетворил иск Ирана против США по делу о конфискованных активах

Международный суд ООН в четверг постановил, что Соединенные Штаты незаконно позволили заморозить активы некоторых компаний из Ирана, и обязал Вашингтон согласовать с Тегераном компенсацию за ущерб, причиненный этими действиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

В 2016 году Тегеран подал иск в Международный суд ООН после решения Верховного суда США об использовании средств центрального банка Ирана для компенсаций 241 жертве взрыва американской военной базы в Ливане в 1983 году - он, как полагают, связан с Ираном.

Иран утверждал, что решение американского суда является нарушением договора о дружбе 1955 года. Он, однако, был заключен еще в 1950-х годах - задолго до Исламской революции 1979 года и последующего разрыва американо-иранских отношений. Кроме того, Вашингтон окончательно вышел из договора в 2018 году.

Тем не менее, Международный суд ООН постановил, что на момент замораживания активов иранских коммерческих компаний и организаций договор действовал, а значит, США нарушили свои обязательства.

Теперь стороны в течение двух лет должны договориться о сумме компенсации иранской стороне, а в случае провала переговоров Суд ООН начнет новое рассмотрение для определения конкретного числа.

В то же время судьи не удовлетворили ключевое требование Ирана и заявили, что не имеют юрисдикции в отношении активов центрального банка Ирана на сумму 1,75 миллиарда долларов, которые находятся в собственности США - этот банк не является коммерческим предприятием, а следовательно, не защищен оспариваемым договором.

Учитывая это, обе стороны в реакции на решение Суда трактовали его как свою победу.

Решения Международного суда ООН являются обязательными к исполнению, но он не имеет инструментов для принуждения. Соединенные Штаты и Иран находятся в группе стран, которые в прошлом игнорировали решение Суда.

Оно было принято на фоне обострения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном после обмена авиаударами между поддерживаемыми Ираном силами и американскими военными в Сирии на прошлой неделе.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как попытки возобновить ядерное соглашение 2015 года между Ираном и крупными мировыми державами зашли в тупик, а также в связи с тем, что Россия использует иранские беспилотники против Украины.