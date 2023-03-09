Эрдоган уступает кандидату от оппозиции на выборах президента Турции - опрос

Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу может победить на выборах в мае 2022 года действующего многолетнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом свидетельствует последний опрос агентства ORC Araştirma, который цитирует "Европейская правда".

Согласно опросу, проведенному 4-6 марта среди 1850 респондентов в трети турецких провинций, 43,2% избирателей проголосовали бы за Эрдогана, а 56,8% - за Кылычдароглу.

При этом в январском опросе этого же агентства, когда один кандидат от оппозиции еще не был выдвинут, президент Турции побеждал бы любого из них, включая Кырычдароглу (42,5% против 41,8%).

Напомним, в начале недели шесть оппозиционных партий Турции, которые образуют Национальный альянс, согласовали единого кандидата на президентских выборах 14 мая - Кемаля Кырычдароглу, лидера крупнейшей в альянсе Республиканской народной партии.

Вместе с ним в статусе кандидатов в вице-президенты будут баллотироваться представители второй крупнейшей партии Национального альянса - "Хорошей партии" - Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, заключенный за якобы неуважение к власти, и мэр Анкары Мансур Яваш.

Оппозиционный альянс пообещал восстановить парламентскую демократию в Турции, если они победят Эрдогана, отменив введенную им президентскую систему. Оппоненты говорят, что система, которая была минимально одобрена на референдуме 2017 года и установлена после выборов в 2018 году, превратилась в "единоличное правление" без системы сдержек и противовесов.

Напомним, нынешние выборы президента и парламента Турции должны были состояться в июне, но власти перенесли их на май, объяснив решение тем, что июнь будет совпадать с летними и религиозными праздниками.

После разрушительных землетрясений в Турции встал вопрос о возможном переносе выборов, но Эрдоган недавно заявил, что планов менять нынешнюю дату голосования - 14 мая - нет.

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