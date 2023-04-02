В Дании 14 раз сообщали о подозрительных дронах перед взрывами на "Северных потоках"

Датское энергетическое агентство получило 16 сообщений об активности беспилотников и кораблей на энергетических объектах на море или под водой за несколько недель после диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в ответе ведомства на запрос издания Børsen.

14 из 16 сообщений, которые получило Датское энергетическое агентство, касалось беспилотников, еще два - кораблей. При этом за этот же период 2021 года ведомство не получило ни одного сообщения о подозрительных аппаратах.

Осенью 2022 года национальная полиция Дании подтверждала, что получила несколько сообщений об активности беспилотников вблизи газовых месторождений в Балтийском море. При этом не уточняется, кому принадлежат эти дроны и корабли.

В комментарии Børsen эксперт по кибербезопасности и морской инфраструктуре Тобиас Либетрау отметил, что невозможно сказать, является ли очевидный всплеск наблюдений свидетельством повышенной активности в этом районе.

"Это не означает, что, как только вы видите беспилотник, на нем установлена взрывчатка или он направляется к нефтяной платформе, но это угроза, которую мы должны воспринимать серьезно. Не в последнюю очередь из-за вовлеченности Дании в войну в Украине", - добавил он.

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина непричастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.