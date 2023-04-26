Возможный конкурент Трампа призвал к перемирию в Украине

Губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис, который может стать кандидатом в президенты США, заявил, что поддерживает идею прекращения огня в Украине.

Об этом он сказал в интервью японскому англоязычному еженедельнику Nikkei Asia, пишет "Европейская правда".

"В интересах всех попытаться достичь такого состояния, когда мы сможем прийти к прекращению огня", – сказал Десантис.

"Вы же не хотите оказаться в ситуации, подобной (битве при) Вердене, когда вы просто будете иметь массовые жертвы, массовые потери и в итоге зайдете в тупик", – добавил он, имея в виду самую длинную битву Первой мировой войны, в которой погибло около 700 000 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня лишь позволит России перегруппировать свои силы и затянет войну на более долгое время.

В прошлом месяце Десантис, который еще не объявил о намерении баллотироваться, вызвал гнев даже в собственной Республиканской партии, назвав войну "территориальным спором" и заявив, что "дальнейшее запутывание" в Украине не является частью "жизненно важных национальных интересов" США.

Позже Десантис объяснил свои противоречивые заявления о целесообразности поддержки Украины с точки зрения интересов США и назвал президента РФ военным преступником.

Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США и может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.