Еврокомиссара Габриэль официально выдвинули кандидатом в премьеры Болгарии

Еврокомиссара по вопросам инноваций Марию Габриэль официально выдвинули на должность премьер-министра Болгарии от правоцентристской партии ГЕРБ.

Об этом сообщил председатель партии, экс-премьер Бойко Борисов в парламенте в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на болгарское издание Дневник.

Борисов заявил, что именно Габриэль будет проводить встречи с другими политическими силами, чтобы попытаться сформировать регулярное правительство.

О том, что еврокомиссар по вопросам инноваций будет номинирована от ГЕРБ, стало известно во вторник 9 мая. По словам Борисова, политсилы, которые захотят принять участие в правительстве во главе с Габриэль, смогут предлагать своих министров.

Партия ГЕРБ заняла первое место на выборах в Болгарии в прошлом месяце, но набрала лишь около 25% голосов. Это означает, что партия первой получит мандат, чтобы создать коалицию.

Габриэль стала еврокомиссаром в 2017 году. Она заменила в Еврокомиссии представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву, которая заняла руководящую должность во Всемирном банке.

Примечательно, что Габриэль во время депутатства в Европарламенте была докладчиком по вопросу украинского безвиза, который Украина в конце концов получила.

В Болгарии уже два года продолжается политический кризис: после пяти выборов партии все никак не сформируют стабильное правительство, и на горизонте виднеются уже шестые выборы.

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