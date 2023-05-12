Португалия запретит курение на открытых площадках и ограничит продажу сигарет

Правительство Португалии представило закон о распространении запрета на курение на открытые площадки, включая крытые террасы, и об ограничении продажи табачных изделий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В случае одобрения парламентом, где правящие социалисты имеют большинство, курение рядом с общественными зданиями, такими как школы, университеты, больницы или спортивные сооружения, а также возле ресторанов, баров и кофеен будет запрещено с 23 октября.

Рестораны, бары и ночные клубы, где есть специальные места для курения с соответствующей изоляцией, смогут сохранить их до 2030 года.

С 2025 года сигареты и другие табачные изделия будут продавать только лицензированные табачные магазины и магазины в аэропортах, то есть торговые автоматы, бары, рестораны и автозаправочные станции больше не смогут их предлагать.

В соответствии с директивой Европейского союза Португалия также меняет законодательство, чтобы приравнять нагреваемые табачные изделия к обычному табаку. Продажа ароматизированного нагретого табака будет запрещена.

Глава ресторанной ассоциации PRO.VAR Даниэль Серра сказал, что эти меры отнимают источник дохода у часто испытывающих трудности малых предприятий. Национальная ассоциация розничных продавцов топлива, которые управляют автозаправочными станциями, назвала план несправедливым и непропорциональным.

Пачка сигарет в Португалии стоит около 5 евро – одна из самых низких цен в Западной Европе. Некоторые утверждают, что правительство должно повысить налог на табачные изделия, но власти считают, что это не является приоритетом, так как цены, превышающие определенный уровень, будут способствовать контрабанде.

По данным правительства, около двух третей смертей среди курильщиков связаны с употреблением табака, а курильщики живут в среднем на 10 лет меньше, чем некурящие. По оценкам, в 2019 году в Португалии, население которой составляет около 10 миллионов человек, из-за табака умерло около 13 500 человек.

Напомним, миллион курильщиков в Англии получат бесплатный стартовый набор для вейпинга (использование электронных сигарет) в рамках кампании отказа от табачных изделий.