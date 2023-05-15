"Никто не заставляет венгров быть в ЕС": Чехию разозлили комментарии Орбана о Евросоюзе и Гитлере

Глава МИД Чехии Ян Липавский раскритиковал заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего евроинтеграцию с планами Гитлера по европейскому единству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Даже Адольф Гитлер мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее "еще более тесного союза", заявил Орбан в Веспреме на западе Венгрии в пятницу, что вызвало критику со стороны Чехии.

"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт", – заявил Липавский во время теледебатов на Чешском телевидении.

Чешская еврокомиссар Вера Юрова, которая также присоединилась к дебатам, сказала, что репутация Венгрии страдает с каждым таким заявлением.

На вопрос модератора, считает ли она Венгрию все еще демократической страной, Юрова ответила: "Я сомневаюсь, что Венгрия является демократической страной. У меня есть давние сомнения в этом".

Однако она подчеркнула, что, несмотря на риторику Орбана, некоторые венгерские дипломаты все еще открыты к возможному компромиссу по вопросам, требующим единогласного голосования на уровне ЕС, таких как санкции.

"И есть также профессиональные и трудолюбивые венгерские чиновники, которые ведут с нами переговоры о внедрении реформ в судебной системе или государственных закупках", – сказала Юрова, добавив, что подход венгерских чиновников свидетельствует о том, что страна "отчаянно нуждается в деньгах".

Во время теледебатов Юрова также заявила, что некоторые венгерские студенты, преподаватели или организации, посещающие ее в Брюсселе, "желают сохранить эти встречи в тайне" и не хотят фотографироваться с ней, чтобы "не подвергнуться преследованиям дома".

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подверг критике Европейский Союз и даже поставил под сомнение необходимость его существования.