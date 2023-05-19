США добавили 71 компанию в черный список в рамках расширения санкций против России

В пятницу администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в торговый черный список за поддержку России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Действия Министерства торговли США направлены против поддержки российских военных и расширяют сферу экспортного контроля в отношении России и Беларуси. В черный список попали 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Новые меры экспортного контроля направлены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, сообщает министерство.

Эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Они призваны ослабить промышленную базу России и ее способность поддерживать войну.

Новые шаги были сделаны после того, как Соединенные Штаты и остальные ведущие экономики "Группы семи" договорились об усилении санкций против России во время встречи в Японии.

В частности, "Группа семи" объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины.