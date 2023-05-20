Фигурант дела о "сливах" Пентагона будет находиться под стражей до суда

Суд окружного суда штата Массачусетс в пятницу постановил оставить 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии США Джека Тейшейру, который фигурирует в расследовании об утечке секретных документов Пентагона, под стражей до начала суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Адвокаты Тейшейры просили отпустить его под домашний арест, но судья решил, что тот может стать объектом внимания со стороны иностранных правительств, которые будут стремиться получить больше информации. Тейшейра будет находиться в тюрьме округа Плимут к югу от Бостона – административного центра Массачусетса.

Напомним, Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс.

Прокуроры утверждают, что 21-летний парень передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

Тейшейру обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

"Слитые" документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

В судебных документах, поданных ранее на этой неделе, прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания из-за обращения с секретной информацией. Но это не привело к ограничению ему доступа к ней.

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