Президент Румынии назначил нового премьера

Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник назначил Марчела Чолаку, лидера Социал-демократической партии правящей коалиции, премьер-министром в рамках соглашения о ротации премьерских должностей, которая имеет целью обеспечить политическую стабильность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Левые социал-демократы и правоцентристские либералы сформировали большое коалиционное правительство в конце 2021 года – вместе с младшим партнером, этнической венгерской партией UDMR – и договорились, что две основные партии будут ротировать премьер-министров. В понедельник либерал Николае Чуке подал в отставку с должности премьер-министра.

Новый премьер Румынии

"То, что мы собрались здесь для ротации премьер-министров, свидетельствует о новом уровне вовлеченности и серьезности правящей коалиции. Румынам была обещана стабильность, и они ее получают", – сказал Йоханнис журналистам.

Текущие переговоры по ключевым министерствам и рабочим местам уже приостановили процесс выработки политики, и Румыния отстает в проведении реформ, необходимых для разблокирования дальнейших траншей средств Европейского Союза на восстановление, что является ключевым фактором экономического роста этого государства.

Чолаку подтвердил планы, что новое правительство будет утверждено парламентом и приведено к присяге в четверг.

Новый кабинет министров столкнется с требованиями о повышении заработной платы в различных отраслях государственного сектора, включая здравоохранение, в то время как бюджетные поступления в этом году не достигли запланированных показателей.

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