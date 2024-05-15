50 стран и организаций подтвердили участие в саммите мира в Швейцарии

Из 160 стран и организаций, приглашенных на Глобальный саммит мира в Швейцарию, свое участие подтвердили полсотни.

Эту информацию швейцарскому вещателю RTS в среду подтвердил представитель Федерального департамента иностранных дел и спорта страны Николя Бидо, сообщает "Европейская правда".

По словам Бидо, Швейцария "упорно работает на дипломатическом фронте, чтобы убедить тех, кто еще не объявил о своем участии", и рассчитывает на участие около сотни приглашенных сторон.

Среди тех, кто уже подтвердил участие, – глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Представитель швейцарского МИД признает, что организаторы конференции довольны ответами, но ожидают большего.

"Здесь присутствуют основные европейские страны, но мы также хотели бы иметь как можно больше стран с Юга, потому что мы хотим открытой дискуссии обо всех возможностях и соображениях по достижению мира в Украине", – объясняет Бидо.

Он отметил, что Россию на саммит мира не приглашали, потому что она сама заявляла о нежелании участвовать – но в Швейцарии "очень хотели бы запустить процесс, который бы привлекал Россию, поэтому мы поддерживаем с ними (россиянами. – Ред.) связь".

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.