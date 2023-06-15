Объясняем, о чем сегодня будут договариваться министры обороны стран НАТО

В то время, как Украина разворачивает контрнаступление, в НАТО ищут деньги на собственные оборонные бюджеты.

И делать это приходится параллельно с продолжением военной поддержки Украины.

15-16 июня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны Альянса.

"Европейская правда" отправилась в штаб-квартиру НАТО, чтобы выяснить, какие темы в приоритете союзников накануне июльского саммита в Вильнюсе. Подробнее – в статье нашей журналистки Кристины Бондаревой НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.

Правило о том, что страны НАТО должны тратить не менее 2% ВВП на оборону существует много десятилетий. Но, после завершения холодной войны многие государства начали урезать эти расходы. Мол, нет СССР – не с кем воевать.

На саммите в Уэльсе осенью 2014 года, после вторжения России в Украину, союзники единогласно решили: в течение следующего десятилетия каждое из государств Альянса должно начать тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Впрочем, за почти десятилетие поставленная цель так же далека.

Согласно отчету, который ежегодно готовит генсек Столтенберг, в 2022 году только семь государств Альянса выделяют на оборону минимум 2% от своего ВВП.

Интересно, что лидером Альянса по этому показателю являются не США! Семерку возглавила Греция, которая из-за проблемных отношений с Турцией много инвестирует в собственную оборону.

Соединенные Штаты, хотя и выделяют больше всего средств в денежном эквиваленте, но учитывая размер своей экономики в процентном измерении заняли второе место: Греция тратит на оборону 3,54% от ВВП, США – 3,46%.

Из крупных европейских экономик в семерке "отличников" НАТО – только Великобритания (выполнявшая норматив в 2% и по состоянию на 2014 год).

Уже есть сигналы, что некоторые союзники, ранее показывавшие неубедительные результаты, стали готовыми выделять необходимые 2%. Например, Чехия на законодательном уровне утвердила ежегодные расходы на оборону в размере не менее 2% ВВП. Но наиболее показателен, пожалуй, пример Германии.

"Мы ожидаем, что союзники достигнут 2% ВВП как можно скорее. Война в Украине продемонстрировала неотложность этого", – говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг, очерчивая один из главных на сегодня вопросов для Альянса.

Работая над увеличением оборонных расходов, НАТО параллельно устанавливает другую амбициозную цель: наращивание запасов боеприпасов, которые российско-украинская война практически истощила.

Поэтому в четверг в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса, впервые состоится встреча, на которой руководители крупнейших оборонных компаний проведут переговоры с представителями государств НАТО, чтобы определить параметры договоренностей о наращивании производства.

Западная промышленность хочет гарантий того, что заказы от правительств будут долгосрочными и оправдают их инвестиции в новые производственные мощности и цепи поставок.

И не только для Украины, но и для самих союзников.

Конечно, пополнение боезапасов особенно важно на фоне контрнаступательных действий, которые начала Украина.

Союзники НАТО, в частности США, пока отказываются давать оценку украинским усилиям: слишком рано. Но признают: потери в людях и в оборудовании несет не только Россия, но и Украина. "Когда речь идет о современном натовском оборудовании, никто не ожидал, что будет ноль потерь", – комментирует генсек НАТО. Поэтому обеспечение новых вооруженных потребностей Украины будет в центре очередного "Рамштайн" в четверг.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.