ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом

Европейская комиссия расширила использование искусственного интеллекта при переводе, впервые позволив автоматический перевод своих пресс-релизов без человеческого участия – это позволит ускорить их публикацию и увеличить количество языков перевода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объявил, что в рамках нового пилотного проекта Еврокомиссия немедленно будет публиковать автоматизированные переводы, где будет содержаться предостережение, что он может не соответствовать оригиналу. После автоматического перевода будет готовиться и ручной, который будет добавляться позже.

"Этот новый инструмент обеспечит вам более быстрый доступ к переводам наших пресс-материалов на выбранный вами язык с момента публикации, а также предоставит вам доступ к большему количеству переводов в целом", – сказал Мамер.

При нынешней системе сотрудники ЕС и подрядчики переводят пресс-релизы Еврокомиссии только на французский, английский и немецкий языки, а также на другие языки в зависимости от тематики.

ЕС ввел машинный перевод несколько десятилетий назад, чтобы справиться со все большим объемом юридических документов, что привело к уменьшению количества нанимаемых переводчиков.

За последнее десятилетие специальное переводческое подразделение Еврокомиссии сократилось на 17% несмотря на то, что объем работы увеличился с примерно двух миллионов страниц в 2013 году до 2,5 миллиона в 2022 году.

В прошлом году переводчики Европейского парламента некоторое время бастовали из-за того, что некоторые евродепутаты включались на заседание из шумных помещений, тем самым затрудняя перевод.