Министр обороны Германии хочет ускорить закупку боеприпасов для армии

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет быстрее закупить больше боеприпасов для Бундесвера из-за обострения ситуации с безопасностью, вызванной российской агрессивной войной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Министерство планирует подать девять контрактов на ускоренную закупку артиллерийских и танковых боеприпасов на рассмотрение бюджетного комитета Бундестага до начала летних парламентских каникул, стало известно изданию.

В частности, больше боеприпасов, чем планировалось ранее, будет получено в рамках существующих рамочных соглашений с промышленностью; например, компании Rheinmetall и Diehl должны поставить больше артиллерийских боеприпасов для немецких вооруженных сил в ближайшие годы.

Согласно сообщению, также планируется заключение новых рамочных соглашений.

В конфиденциальном перечне проектов военного ведомства прямо упоминается "восстановление" боеприпасов, переданных Украине. Но увеличение запасов Бундесвера также прямо указано как цель.

В одном из проектов речь идет прежде всего об увеличении закупок 155-миллиметровых боеприпасов для гаубиц Бундесвера. Министерство планирует продлить существующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall до 2026 года и закупить дополнительно 16 тысяч снарядов на общую сумму 118 миллионов евро.

Как сообщалось, немецкий концерн Rheinmetall в течение ближайших недель рассчитывает заключить соглашение с правительством Германии на поставку боеприпасов на миллиарды евро.