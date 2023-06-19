В Риме для посетителей откроют место убийства Юлия Цезаря

В Риме любители истории смогут прогуляться рядом с местом, где, по легенде, убили Юлия Цезаря: во вторник местные власти откроют новую пешеходную дорожку на этой древней площади.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Легенда рассказывает, что римского диктатора заколола группа обиженных сенаторов 15 марта 44 года до нашей эры. Согласно преданию, он умер на центральной столичной площади Торре Арджентина, где расположены остатки четырех храмов.

Felice di poter restituire ai romani e ai turisti l’#AreaSacra di #LargoArgentina in tutta la sua bellezza. Un vero gioiello prezioso fatto di storia, arte e cultura, incastonato nel cuore della nostra città, che da domani sarà aperto al pubblico.▶️https://t.co/l73gcSn3Rl pic.twitter.com/itwrCdHMHU — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) June 19, 2023



Сейчас все храмы расположены ниже уровня улицы, и до недавнего времени их можно было увидеть только из-за барьеров, расположенных вблизи оживленного дорожного перекрестка. Со вторника посетители смогут передвигаться по территории на уровне земли по пешеходной дорожке и увидеть сооружения вблизи.

Итальянский дом моды Bulgari профинансировал работы на месте, которое впервые обнаружили и раскопали во время строительных работ в Риме в 1920-х годах.

На территории, где Цезарь, по преданию, воскликнул "И ты, Брут?", увидев своего друга Брута среди своих убийц, сегодня также расположен приют для бездомных кошек.

Напомним, в позапрошлом году археологи нашли в итальянском городке Геркуланум недалеко от Помпеи скелет мужчины, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.