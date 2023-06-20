Парламент Финляндии одобрил назначение Петтери Орпо премьер-министром

Новоизбранный парламент Финляндии во вторник ожидаемо проголосовал за кандидатуру лидера Национальной коалиционной партии (NCP) Петтери Орпо на должность премьер-министра, что завершило правление социал-демократки Санны Марин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Орпо возглавит коалицию консерваторов "Национальной коалиции", правопопулистов и евроскептиков "Настоящих финнов", Шведской народной партии и христианских демократов, которые вместе получили большинство мест в парламенте на выборах 2 апреля.

Новым министром финансов станет лидер "Настоящих финнов" Рикка Пурра, а заместитель лидера "Коалиции" Элина Валтонен – министром иностранных дел, когда правительство приступит к исполнению своих обязанностей позже во вторник.

"Я искренне благодарю вас за доверие, которое вы мне выразили", – заявил Орпо в парламенте вскоре после голосования.

Орпо, который называет себя фискальным консерватором, проводил предвыборную кампанию, обещая сократить дефицит государственного бюджета за счет сокращения расходов, а также снижения налогов и стимулирования создания новых рабочих мест в частном секторе.

Новая коалиция также смещает иммиграционную политику вправо, стремясь сократить квоты на беженцев, поднять планку для рабочих виз и усложнить получение гражданства для иностранцев, что является ключевыми приоритетами для "Настоящих финнов".

Напомним, будущий министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки может пересмотреть предоставление финансовой помощи на развитие для тех государств, которые поддерживают Россию на фоне ее агрессии в Украине.

Ранее стало известно, что партии-участницы новой правительственной коалиции в Финляндии определились со своими кандидатами на должности министров, закрепленные за ними по коалиционному соглашению.

О том, что означает смена власти в стране для дальнейшей поддержки Украины, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".