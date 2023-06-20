Готова ли белорусская оппозиция к силовому свержению Лукашенко

Валерий Кавалевский – министр иностранных дел Беларуси в правительстве Светланы Тихановской.

Редактор ЕвроПравды Юрий Панченко обсудил с ним в нашей редакции много важных вопросов: вероятность замены Россией Лукашенко на более послушного политика, возможные провокации со стороны Беларуси во время саммита НАТО в Вильнюсе и конечно – условия, при которых белорусским войскам таки придется принять непосредственное участие в войне против Украины.

Рекомендуем посмотреть полную версию нашего разговора на YouTube-канале ЕвроПравды. Ключевые выводы из этого разговора – в текстовом материале Спасет ли ядерное оружие Лукашенко: как в белорусской оппозиции готовят смену власти в Минске.

Пока мы не имеем достоверной информации о завозе ядерного оружия в Беларусь.

Зато есть заявление Путина о том, что строительство хранилища для такого оружия будет завершено до 7-8 июля. Эти даты совпадают со временем проведения саммита НАТО (11-12 июля), который будет проходить в Вильнюсе – это как раз у границ Беларуси.

Думаю, что это не случайность. Это – попытка продемонстрировать определенное давление, послать сигнал странам НАТО, что баланс сил изменился.

В любом случае это очень плохое развитие событий для Беларуси, поскольку это напрямую угрожает нашей безопасности, нашей независимости и нашей государственности.

Мы все понимаем, что если российские войска приходят на какую-то территорию, они приходят не для того, чтобы через некоторое время уйти. И так же мы понимаем, что россияне не приходят с положительной повесткой – развивать демократические институты, экономику или национальную идентичность.

Кроме того, возникает ситуация, что если этим ядерным оружием воспользуются Путин или Лукашенко, прилетит ответный удар. И этот удар будет полностью по территории Беларуси. Очевидно, что россияне хотят, чтобы возможная "ответка" ударила по территории Беларуси, а не России.

Также в случае, если в Беларуси начнутся протесты против нынешней власти, какими бы мирными они ни были, у России будет возможность заявить об угрозе для своего ядерного оружия и использовать это как повод для введения дополнительного контингента.

Но это вовсе не успокаивает Лукашенко – скорее наоборот. Ведь он вручает Путину не только белорусскую независимость, но и свою власть.

Интересно, что в последние недели Лукашенко шлет сигналы Путину, доказывая ему свою полезность.

Это показывает неуверенность Лукашенко в том, что он и в дальнейшем будет нужен России.

А стратегическим приоритетом белорусской оппозиции остается мирная смена власти в Беларуси.

Относительно участия в войне против Украины, то, по сути, мы можем говорить об участии режима Лукашенко в войне против Украины уже с февраля 2022 года.

Единственное, к чему Лукашенко так и не присоединился – он не предоставляет белорусские войска для непосредственного ведения боевых действий на территории Украины. И мы понимаем, почему это произошло – белорусское общество этого не хотело.

Лукашенко понимает, что первые боевые потери приведут к новой вспышке протестов – и он этого боится.

Одновременно Лукашенко готовится к войне – идут совместные учения белорусских и российских военных, в законодательство внесены изменения вплоть до смертельного наказания за государственную измену. Это означает, что возможность привлечения белорусской армии в войне против Украины остается.

Для Путина белорусские войска остаются стратегическим резервом, который может быть использован в крайнем случае.

Подробнее об этом, а также об оппозиции, о возможности объединения с полком Калиновского, о миграционном кризисе и возвращении границы Беларуси с РФ – в материале Юрия Панченко Спасет ли ядерное оружие Лукашенко: как в белорусской оппозиции готовят смену власти в Минске.