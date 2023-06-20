Макрон хочет на саммит в ЮАР, на котором ждут Путина

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что президент Эммануэль Макрон хотел бы быть приглашенным на августовский саммит БРИКС – группы государств, к которой относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Об этом сообщает французская телерадиокомпания RFI, пишет "Европейская правда".

Французский президент хочет стать первым западным лидером, приглашенным на саммит БРИКС, заявила в понедельник поздно вечером Колонна.

"Поддерживать диалог всегда позитивно, даже если мы не во всем согласны", – сказала Колонна на пресс-конференции в Претории, где она встретилась со своим южноафриканским коллегой, министром иностранных дел Наледи Пандором.

"Мы думаем откровенно – но это, очевидно, решение, которое могут принять только соответствующие страны – о возможности продолжения этого диалога, почему бы не на саммите БРИКС или в другом формате", – сказала французский министр.

Следующий саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве несмотря на полномасштабное вторжение Кремля в Украину, пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа.

В саммитах БРИКС обычно принимают участие лидеры пяти стран. Если Макрон получит приглашение, он станет первым западным лидером, который примет участие в саммите.

Выступая на той же пресс-конференции в понедельник, южноафриканский министр сказал, что приглашение Макрона не снято с повестки дня, но окончательное решение остается за президентом Сирилом Рамафосой как председателем следующей встречи.

"Если это произойдет, это будет нововведением в рамках нынешней модели участия БРИКС, но это может усилить глобальное влияние форума БРИКС", – сказал Пандор.

Напомним, ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

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